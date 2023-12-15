Замыкание электрообогревателя стало причиной пожара в Челнах

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Республика
15 декабря 2023  09:43
Автор:
Виктория Осинина

Ночью 14 декабря поступило сообщение о пожаре по ул. Шлюзовая, 83 в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит строительный вагон-бытовка. В огне пострадал 40-летний мужчина. С ожогами лица и левой руки его госпитализировали в БСМП Челнов. 

Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (по информации дознавателей Государственного пожарного надзора, скорее всего, произошло короткое замыкание электрообогревателя).

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