Замыкание электрообогревателя стало причиной пожара в Челнах

Ночью 14 декабря поступило сообщение о пожаре по ул. Шлюзовая, 83 в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит строительный вагон-бытовка. В огне пострадал 40-летний мужчина. С ожогами лица и левой руки его госпитализировали в БСМП Челнов.

Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (по информации дознавателей Государственного пожарного надзора, скорее всего, произошло короткое замыкание электрообогревателя).