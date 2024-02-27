Запрет на экспорт бензина вводится в марте в России

Сообщается, что с предложением вышел вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РБК.

Новак считает, что нужно стабилизировать цены на внутреннем рынке и нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Запрет на экспорт топлива, провозглашенный временным, не затронет поставки в Казахстан, Кыргызскую Республику, Армению, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Ранее сообщалось, что в январе с просьбой ввести запрет на экспорт топлива выступили сами транспортные компании, так как продолжался рост цен на топливо. Нефтяным компаниям выгоднее реализовать свою продукцию за рубежом.