Запущен пятый сезон проекта «100 лидеров – Татарстан будущего» с использованием ИИ

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ

Стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне республиканского проекта «100 лидеров – Татарстан будущего». В этом году особое внимание уделено применению искусственного интеллекта в инициативах участников. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса до 10 февраля. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» Елена Файзрахманова, руковитель и основатель проекта, а также первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ.

Проект «100 лидеров – Татарстан будущего» нацелен на поддержку и развитие идей талантливой молодежи республики, включая вовлечение их в предпринимательскую деятельность. Файзрахманова отметила, что хотя основная тема этого сезона — искусственный интеллект, это не накладывает ограничения на выбор проектов в сфере IT. Участники получат обучающие модули, как интегрировать ИИ в самые различные идеи.

Принять участие в проекте могут молодые люди из Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет с законченным высшим образованием или статусом студента, обладающие интересной идеей или готовым проектом. Участие остаётся бесплатным.

После отбора участников, количество которых не превысит 100, будет организована образовательная программа, которая охватит такие важные темы, как управление проектами, разработка бизнес-планов, навыки публичных выступлений и финансовая грамотность. Такие детали прозвучали от Галины Маштаковой, сооснователя и ведущего бизнес-тренера проекта.

В этом сезоне предусмотрены четыре номинации: «Лучшая бизнес идея» и «Лучшая социальная идея», а также две категории, посвященные искусственному интеллекту. Денис Лулаков, замминистра по делам молодежи РТ, подчеркнул, что подобные проекты очень важны для молодежи Татарстана, так как они способствуют самореализации и развитию новых навыков.

Он добавил, что успешная реализация социального проекта на протяжении пяти лет подтверждает его актуальность и необходимость для молодежи республики. Кроме того, «100 лидеров – Татарстан будущего» помогает формировать кадровый потенциал для различных секторов экономики, что также открывает возможности для работы в государственных структурах.