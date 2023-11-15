Запущено автомобильное движение по одному из двух участков скоростной трассы М12 «Восток»

Старт открытию седьмого этапа автодороги по видеосвязи дал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Хочу поздравить всех с результатом. Это очень важно. Связывание страны дорогами у нас становится все лучше и лучше. Это замечают люди, об этом говорят. От Санкт-Петербурга до Владивостока — это наш план. И мы системно, методично к этому идем», —заявил он во время торжественной церемонии.

Премьер-министр подчеркнул, что все соответствующие поручения президента России Владимира Путина выполняются и даже быстрее срока. «В частности, я знаю, что вы на восемь месяцев шли с опережением графика», — обратился он к строителям М12. Глава татарстанского правительства Алексей Песошин со своей стороны добавил: «Во многом наши достижения обусловлены современной транспортной инфраструктурой. В силу географического положения с каждым годом в Татарстане существенно увеличиваются транзитные и внутренние грузопотоки».

«Дорога М12 — самый масштабный проект в дорожном строительстве республики за последние десятилетия», — констатировал спикер.

После церемонии открытия Песошин вручил дорожникам, участвующим в строительстве, благодарности от Кабинета министров РТ.

Седьмой этап был построен за рекордно короткие сроки — работы стартовали в апреле 2021-го и были завершены в ноябре этого года. На участке дороги возведено 35 искусственных сооружений, в том числе биопереход, экодук, 21 путепровод и 12 мостов.

Протяженность этого этапа в Татарстане составляет 72 км. Он начинается от границы республики с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань — Буинск — Ульяновск. Всего же сегодня ввели 153 км автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию.

Автомобильная дорога М12 «Восток» в республике пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность здесь составит 142 км.

Строительство трассы ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Уже в декабре этого года автомобилисты смогут доехать по ней до Казани, в 2024 году — до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства заявил, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности. «А в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», — заметил он.