Жара продолжит «плавить» Казань своими +34 градусами

По данным синоптиков, в Казани в предстоящие сутки, с 18:00 2 июля до 18:00 3 июля, ожидается комфортная погода с переменной облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха составит +17..+19°С, днем поднимется до +32..+34°С. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с.

По всей Республике Татарстан в среду, 3 июля, также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью +14..+19°С, днем +30..+35°С. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.

В период с 2 по 8 июля в республике местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – 4 класс. В связи с этим, татарстанцам рекомендуется ограничить нахождение на открытом солнце в самые жаркие часы дня, пить достаточное количество воды и избегать физических перегрузок.