Жара в +30 градусов надвигается на Татарстан

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Республика
7 июня 2024  15:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В предстоящую неделю жителей Татарстана ждет аномальная жара. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Такая погода ожидается на следующей неделе и продержится несколько дней. Специалисты рекомендуют в это время ограничить физические нагрузки, пить больше воды и избегать нахождения на прямых солнечных лучах.

Завтра, в субботу, в Казани облачная погода с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди и грозы. Температура не поднимется выше +22..+24 градусов.

В воскресенье, 9 июня, грозовые дожди сохранятся лишь в отдельных районах республики. Днём до +26 градусов. 

10 и 11 июня Татарстан окажется в зоне повышенного атмосферного давления. По прогнозам, осадки в этот период будут незначительными, зато наступит настоящая летняя жара – до +31 градуса. 

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