Жара в Татарстане сменится похолоданием

Гидрометцентр РТ предупреждает о существенном похолодании на территории республики. Так, 29 апреля, в понедельник, температура воздуха днем составит +12...17 градусов Цельсия, а ночью снизится до плюс 5...10 градусов.

А вот уже 30 апреля в восточных районах РТ температура воздуха в ночное время составит всего 0...+5 градусов, что чревато возникновением заморозков на почве. Днем же воздух прогреется до +13...18°, но местами возможен дождь и резкие порывы ветра.

Праздник первомая пройдет с такой же дневной температурой +13...18°, возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +5...10 градусов.