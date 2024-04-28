Жара в Татарстане сменится похолоданием

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Республика
28 апреля 2024  17:03

Гидрометцентр РТ предупреждает о существенном похолодании на территории республики. Так, 29 апреля, в понедельник, температура воздуха днем составит +12...17 градусов Цельсия, а ночью снизится до плюс 5...10 градусов.
А вот уже 30 апреля в восточных районах РТ температура воздуха в ночное время составит всего 0...+5 градусов, что чревато возникновением заморозков на почве. Днем же воздух прогреется до +13...18°, но местами возможен дождь и резкие порывы ветра.

Праздник первомая пройдет с такой же дневной температурой +13...18°, возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +5...10 градусов.

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