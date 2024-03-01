Заработал голосовой робот, приглашающий татарстанцев на диспансеризацию

Голосовой помощник появился у единого контакт-центра здравоохранения в Татарстане. Робот обзванивает состоящих в этом сезоне на диспансерном учете. Сценарий классический: бот сперва здоровается и приглашает на прием.

Диспансеризация необходима для того, чтобы оценивать состояние здоровья граждан и выявлять на раннем сроке заболевания.

Робот работает на базе колл-центра здравоохранения 8 843 558 03 03.

«В случае согласия, пациент будет автоматически перенаправлен на оператора колл-центра, который после уточнения необходимой информации запишет пациента на прием. При необходимости голосовой помощник самостоятельно будет перезванивать гражданам согласно заложенной политике дозвона, – сообщили в Республиканском медицинском информационно-аналитический центре.

Граждане, которые уже прошли диспансеризацию, могут перезвонить роботу и дать обратную связь. Это делается для оценки работы медучреждений.

Если голосовой помощник удачно сможет пройти тест, то его будут использовать для того, чтобы татарстанцы могли

записываться на прием к врачу, вакцинацию, вызывать врача на дом и т.д. Пациенту будет достаточно назвать номер полиса ОМС.