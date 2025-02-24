Зарплаты в Авиастроительном районе Казани выросли до 96,4 тыс. рублей

К концу 2024 года средняя зарплата в Авиастроительном районе Казани достигла 96,4 тыс. рублей, увеличившись на 15 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Ренат Шамсутдинов на деловом понедельнике.

Основные показатели

- Средняя зарплата в Авиастроительном районе: 96,4 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год).

- Средняя зарплата в Ново-Савиновском районе: 78,4 тыс. рублей (рост с 73,3 тыс. рублей).

- Снижение безработицы:

В 2024 году число зарегистрированных безработных сократилось на треть — с 457 до 302 человек.

Промышленный рост

Авиастроительный район остается промышленным лидером Казани. По словам мэра Ильсура Метшина:

- Объем промышленного производства: 140 млрд рублей за 2024 год.

- Рост промышленного производства: 36,7% (при среднем росте по городу 9,6%).



Ренат Шамсутдинов отметил:

- «Рост зарплат и снижение безработицы — это результат активного развития промышленности и создания новых рабочих мест».

Ильсур Метшин добавил:

- «Авиастроительный район демонстрирует впечатляющие результаты. Промышленные предприятия района вносят значительный вклад в экономику города».