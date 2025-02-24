Зарплаты в Авиастроительном районе Казани выросли до 96,4 тыс. рублей

К концу 2024 года средняя зарплата в Авиастроительном районе Казани достигла 96,4 тыс. рублей, увеличившись на 15 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Ренат Шамсутдинов на деловом понедельнике.
Основные показатели
- Средняя зарплата в Авиастроительном районе: 96,4 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год).
- Средняя зарплата в Ново-Савиновском районе: 78,4 тыс. рублей (рост с 73,3 тыс. рублей).
- Снижение безработицы:
В 2024 году число зарегистрированных безработных сократилось на треть — с 457 до 302 человек.
Промышленный рост
Авиастроительный район остается промышленным лидером Казани. По словам мэра Ильсура Метшина:
- Объем промышленного производства: 140 млрд рублей за 2024 год.
- Рост промышленного производства: 36,7% (при среднем росте по городу 9,6%).
Ренат Шамсутдинов отметил:
- «Рост зарплат и снижение безработицы — это результат активного развития промышленности и создания новых рабочих мест».
Ильсур Метшин добавил:
- «Авиастроительный район демонстрирует впечатляющие результаты. Промышленные предприятия района вносят значительный вклад в экономику города».