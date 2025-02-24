Зарплаты в Авиастроительном районе Казани выросли до 96,4 тыс. рублей

news_top_970_100
Город
24 февраля 2025  16:33

К концу 2024 года средняя зарплата в Авиастроительном районе Казани достигла 96,4 тыс. рублей, увеличившись на 15 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава администрации Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Ренат Шамсутдинов на деловом понедельнике.  

Основные показатели  

- Средняя зарплата в Авиастроительном районе: 96,4 тыс. рублей (+15 тыс. рублей за год).  
- Средняя зарплата в Ново-Савиновском районе: 78,4 тыс. рублей (рост с 73,3 тыс. рублей).  
- Снижение безработицы:  

В 2024 году число зарегистрированных безработных сократилось на треть — с 457 до 302 человек.  

Промышленный рост 

Авиастроительный район остается промышленным лидером Казани. По словам мэра Ильсура Метшина:  
- Объем промышленного производства: 140 млрд рублей за 2024 год.  
- Рост промышленного производства: 36,7% (при среднем росте по городу 9,6%).  


Ренат Шамсутдинов отметил:

- «Рост зарплат и снижение безработицы — это результат активного развития промышленности и создания новых рабочих мест».  

Ильсур Метшин добавил:  

- «Авиастроительный район демонстрирует впечатляющие результаты. Промышленные предприятия района вносят значительный вклад в экономику города».  

news_right_column_240_400
Новости
Как правильно есть блины на Масленицу: советы диетолога
Татарстан на вершине строительного рейтинга России в 2024 году
Татарстан на вершине строительного рейтинга России в 2024 году
Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе
Именем Ильгиза Хайруллина назовут школу и улицу в Высокогорском районе
Зарплаты в Авиастроительном районе Казани выросли до 96,4 тыс. рублей
Жители Татарстана в январе оформили кредиты на 14 млрд рублей
В России ужесточили штрафы за неправильную установку входных дверей
В Верхнеуслонском районе мошенники выманили 300 тысяч рублей у пенсионерки
В Татарстане вводят ограничение на проезд тяжелого транспорта