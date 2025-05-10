Зарядка для телефона стала причиной пожара в Набережных Челнах

В Набережных Челнах произошел пожар в трехкомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по проспекту Сююмбике, 65/35. По предварительным данным, возгорание возникло из-за оставленного без присмотра зарядного устройства для телефона, сообщает официальный телеграм канал ГУ МЧС России по РТ.

По данным спасателей, огонь охватил вещи и мебель на площади 8 квадратных метров. Пожарные оперативно эвакуировали 48-летнюю хозяйку квартиры с приминением специального дыхательного аппарата. Женщина не пострадала.

Этот случай вновь подтверждает, что зарядные устройства, оставленные включенными без присмотра, представляют серьезную пожарную опасность. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила эксплуатации электроприборов, а также использовать только сертифицированные устройства.