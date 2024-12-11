Заседание комиссии РФ и Малайзии пройдет в Казани по инициативе Минниханова

Рустам Минниханов, Раис Татарстана, выдвинул инициативу о проведении заседания межправительственной комиссии, которая занимается экономическим, научно-техническим и культурным взаимодействием между Россией и Малайзией, на территории Казани. Данное предложение было озвучено во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Как сообщила Лилия Галимова, глава пресс-службы главы Татарстана, встреча состоялась перед началом заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Минниханов отметил готовность республики активно участвовать в укреплении российско-малайзийских связей в различных сферах, включая исламские финансы, а также производство и услуги халяль. Он также напомнил о важном историческом моменте: именно в Куала-Лумпуре 20 лет назад Владимир Путин выразил намерение России стать наблюдателем в Организации Исламская конференция. По его словам, заседание группы стратегического видения будет важным шагом к углублению сотрудничества России с государствами исламского мира.

Татарстан уже активно взаимодействует с различными регионами Малайзии, включая штаты Джохор и Саравак. Тем не менее, объем товарооборота остается незначительным и составляет всего 61 миллион долларов, хотя в 2024 году ожидается его увеличение в полтора раза.

Республика, обладая высокоразвитыми промышленными мощностями и ориентируясь на экспорт, готова предложить широкий спектр продукции. На данный момент подписано несколько соглашений по продаже товаров Татарстана в Малайзии, а также в сфере аккредитации халяль и академической совместной деятельности.

Минниханов также подчеркнул, что Татарстан выступает одним из первых регионов, внедряющих исламский банкинг в России, что открывает новые горизонты для налаживания взаимовыгодных связей.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил удовлетворение итогами сотрудничества с Россией, включая Татарстан. По его словам, это взаимодействие не только укрепляется в рамках БРИКС, но и основывается на надежных двусторонних отношениях.