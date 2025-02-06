Заседание по делу о трагедии с катером в Казани перенесли

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Город
6 февраля 2025  17:27

В Кировском районном суде Казани состоялось перенесение заседания по делу о гибели Ильназа Валеева, управляющего делами Минземимущества Татарстана, в результате столкновения катера с пирсом. Новая дата слушаний назначена на 21 февраля в 9 утра.

Причиной переноса стало заявление адвоката защиты, который сообщил, что не был своевременно уведомлён о дате заседания и не успел подготовиться. Суд учёл это обстоятельство и перенёс слушания.

Обвиняемым по делу является депутат Осиновского сельского поселения Ленар Мухутдинов, который в сентябре 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером марки VBOATS. В результате столкновения с пирсом яхт-клуба «Венеция» катер перевернулся, и пассажир Ильназ Валеев утонул.

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Заседание по делу о трагедии с катером в Казани перенесли
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