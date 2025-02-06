Заседание по делу о трагедии с катером в Казани перенесли

В Кировском районном суде Казани состоялось перенесение заседания по делу о гибели Ильназа Валеева, управляющего делами Минземимущества Татарстана, в результате столкновения катера с пирсом. Новая дата слушаний назначена на 21 февраля в 9 утра.



Причиной переноса стало заявление адвоката защиты, который сообщил, что не был своевременно уведомлён о дате заседания и не успел подготовиться. Суд учёл это обстоятельство и перенёс слушания.



Обвиняемым по делу является депутат Осиновского сельского поселения Ленар Мухутдинов, который в сентябре 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером марки VBOATS. В результате столкновения с пирсом яхт-клуба «Венеция» катер перевернулся, и пассажир Ильназ Валеев утонул.