Защитите свои права: куда обращаться при нарушениях со стороны работодателя в Татарстане

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Газета «Казанские ведомости»
23 декабря 2024  17:33

В Татарстане работникам пояснили, куда обратиться в случае нарушения их прав работодателем. Проблемы, такие как задержка заработной платы, отсутствие отпусков, необоснованные увольнения, а также травмы на рабочем месте и профессиональные заболевания, можно решать через трудовую инспекцию. Об этом в эфире телеканала Россия 24 сообщил Сергей Шашуров, руководитель государственной инспекции труда и главный государственный инспектор труда в Республике Татарстан, как передает пресс-служба инспекции.

Федеральная служба по труду и занятости, также известная как Роструд, была создана в марте 2004 года по указу Президента РФ. Она функционирует под управлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В Татарстане контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляет Государственная инспекция труда, которая обеспечивает соблюдение прав работников на территории республики.

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