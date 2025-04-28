Защитник «Факела» Макс Дзиов получил тяжелый перелом в матче с «Рубином»

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Спорт
28 апреля 2025  09:21

Центральный защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил серьезную травму в матче 26-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Медицинское обследование выявило перелом левой голени со смещением отломков.

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма при столкновении с защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Оба футболиста были вынуждены покинуть поле на носилках.

23-летний Дзиов, перешедший в «Факел» из брестского «Динамо» перед началом сезона, уже провел за команду 23 матча в различных турнирах. Клуб выразил поддержку игроку: «Макс, ты вернешься в строй и будешь еще сильнее! Мы с тобой».

Матч в Казани завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

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