Защитник «Факела» Макс Дзиов получил тяжелый перелом в матче с «Рубином»

Центральный защитник воронежского «Факела» Макс Дзиов получил серьезную травму в матче 26-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Медицинское обследование выявило перелом левой голени со смещением отломков.

Инцидент произошел в компенсированное время первого тайма при столкновении с защитником «Рубина» Ильей Рожковым. Оба футболиста были вынуждены покинуть поле на носилках.

23-летний Дзиов, перешедший в «Факел» из брестского «Динамо» перед началом сезона, уже провел за команду 23 матча в различных турнирах. Клуб выразил поддержку игроку: «Макс, ты вернешься в строй и будешь еще сильнее! Мы с тобой».

Матч в Казани завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».