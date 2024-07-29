Защитник Вячеслав Войнов покидает «Ак Барс»

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Спорт
29 июля 2024  11:58

Как сообщает официальный сайт клуба, 34-летний защитник покидает команду, его контракт будет расторгнут по соглашению сторон. 

Фото: ak-bars.ru

За казанскую команду игрок выступал на протяжении двух сезонов. За это время Войнов сыграл в 124 матчах, набрав 55 очков (12 голов и 43 передачи). Кроме того, в сезоне 22/23 он стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. До «Ак Барса» в КХЛ Вячеслав играл за московское «Динамо», «Авангард», «СКА» и «Трактор». В НХЛ защитник выступал в клубе «Лос-Анджелес Кингз» с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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Защитник Вячеслав Войнов покидает «Ак Барс»