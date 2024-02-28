Заслуженный учитель, врач, артист и изобретатель: кому из казанцев Минниханов вручил почетные награды

Раис РТ Рустам Минниханов в заключение отчётной сессии Казгордумы наградил жителей Казани заслуженными знаками отличия. Мэрия города опубликовала имена горожан, удостоившихся высоких наград федерального и республиканского значения:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – помощник мэра Казани Марат Салахов
- Орден «Дуслык» – директор УК «Уныш» Альфред Валиев
- Медаль «За доблестный труд – начальник оптического цеха научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» Игорь Могилюк
- Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» – начальник отдела международного сотрудничества Управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казгордумы Сания Сабитова
- Почетное звание «Заслуженный артист РТ» – Амир Ахмадишин и Анастасия Макарова
- Почетное звание «Заслуженный врач РТ» – врач-терапевт участковый городской поликлиники №18 Лайсан Ахметова
- Почетное звание «Заслуженный изобретатель РТ» – профессор кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им.А.М.Бутлерова КФУ Ирина Галкина
- Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РТ» – шлифовщик Казанского моторостроительного производственного объединения Вячеслав Гущин
- Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ» – рабочий зеленого строительства МУП трест «Горводзеленхоз» Ильмира Минвалиева
- Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РТ»– медсестра кабинета функциональной диагностики ЗАО «Авиамедсервис» Антонина Мавлютова
- Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РТ» – водитель автомобиля Камско-Волжского акционерного общества резинотехники «КВАРТ» Рафис Аминов
- Почетное звание «Заслуженный учитель РТ» – учитель истории и обществознания школы №89 Ново-Савиновского района Наталья Костина
- Почетное звание «Заслуженный химик РТ» – начальник ремонтного производства по специализированным ремонтам службы главного инженера Казанского ПАО «Органический синтез» Виталий Харитонов.