Заслуженный учитель, врач, артист и изобретатель: кому из казанцев Минниханов вручил почетные награды

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Город
28 февраля 2024  17:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в заключение отчётной сессии Казгордумы наградил жителей Казани заслуженными знаками отличия. Мэрия города опубликовала имена горожан, удостоившихся высоких наград федерального и республиканского значения:

  • Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени – помощник мэра Казани Марат Салахов
  • Орден «Дуслык» – директор УК «Уныш» Альфред Валиев
  • Медаль «За доблестный труд – начальник оптического цеха научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» Игорь Могилюк
  • Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ» – начальник отдела международного сотрудничества Управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казгордумы Сания Сабитова
  • Почетное звание «Заслуженный артист РТ» – Амир Ахмадишин и Анастасия Макарова
  • Почетное звание «Заслуженный врач РТ» – врач-терапевт участковый городской поликлиники №18 Лайсан Ахметова
  • Почетное звание «Заслуженный изобретатель РТ» – профессор кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им.А.М.Бутлерова КФУ Ирина Галкина
  • Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РТ» – шлифовщик Казанского моторостроительного производственного объединения Вячеслав Гущин 
  • Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ» – рабочий зеленого строительства МУП трест «Горводзеленхоз» Ильмира Минвалиева
  • Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РТ»– медсестра кабинета функциональной диагностики ЗАО «Авиамедсервис» Антонина Мавлютова
  • Почетное звание «Заслуженный работник транспорта РТ» – водитель автомобиля Камско-Волжского акционерного общества резинотехники «КВАРТ» Рафис Аминов
  • Почетное звание «Заслуженный учитель РТ» – учитель истории и обществознания школы №89 Ново-Савиновского района Наталья Костина
  • Почетное звание «Заслуженный химик РТ» – начальник ремонтного производства по специализированным ремонтам службы главного инженера Казанского ПАО «Органический синтез» Виталий Харитонов.
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