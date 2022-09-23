Застрявшие на сутки в казанском аэропорту туристы улетели в Турцию

Застрявшие в аэропорту Казани накануне туристы улетели в Турцию. Это был плановый чартерный рейс, и его задержка составила чуть больше суток. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам объявили, что причина задержки рейса – в техническом состоянии самолета.

Ранее сами пассажиры сообщили в соцсетях, что, после того, как они прошли регистрацию и загрузились в самолет, к борту подъехала пожарная машина, и пассажиров попросили покинуть салон. Затем рейс перенесли, некоторые из пассажиров остались ночевать в аэропорту.

Напомним, российская авиакомпания Red Wings запустила прямой рейс Казань – Стамбул, который начался уже в июне. Рейсы выполняются по средам на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.