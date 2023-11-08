Завершается регистрация на тестирование ДЭГ

Тестирование дистанционного электронного голосование пройдет с 15 по 17 ноября, до завершения регистрации в системе осталось пять дней. Свое желание принять участие в тестировании уже подтвердили почти 30 тысяч татарстанцев, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Республика
8 ноября 2023  15:46
Автор:
Владислав Косолапкин

«Мы не раз говорили, что дистанционное электронное голосование – это технология будущего. Мнение относительно ее применения в обществе сейчас разное. А тестирование системы позволяет избирателю вне избирательного процесса попробовать ДЭГ, узнать, каково это – голосовать электронно», - прокомментировал он.

Для участия в тестировании ДЭГ нужно подать заявку до 13 ноября на федеральном портале госуслуг или специальном портале ДЭГ. После подтверждения заявки можно проголосовать с 15 по 17 ноября. Участвовать может любой гражданин старше 18 лет с учетной записью на федеральном портале госуслуг.

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Завершается регистрация на тестирование ДЭГ
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