Завершение охотничьего сезона в Татарстане: важные сроки и правила

5 января в Татарстане подходит к концу сезон охоты на боровую дичь без использования подружейных собак, а также на боровую, степную и полевую дичь с участием таких собак. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Татарстан по биоресурсам.

В ведомстве напомнили, что все охотники обязаны предоставить данные о добытых ресурсах в месте получения разрешения на охоту. Отчет необходимо сдать в течение 20 дней после завершения сезона.

В случае нарушения сроков или отсутствия отчетности охотник может быть лишен права на получение разрешений для добычи любых видов охотничьих ресурсов сроком на один год.