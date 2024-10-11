Завершилось итоговое собрание Всероссийского форума татарских журналистов

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С 9 по 11 октября 2024 года Всемирный конгресс татар в сотрудничестве с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» провел Всероссийский форум татарских журналистов. В заключительном дне форума приняли участие 47 журналистов из 18 регионов страны.

С приветственным словом к делегатам обратился Данис Шакиров, руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

– На сегодняшний день вы представляете уникальный ресурс, который может стать надежной опорой для нас. Каждый из вас — организатор культурной жизни татар и гарант единства Татарстана, – отметил он.

В обсуждении также приняли участие депутат Государственного Совета РТ седьмого созыва, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор журнала «Безнең Мирас», лауреат Государственной премии имени Г. Тукая Лябиб Лерон и многие другие.

Шамиль Садыков, возглавляющий АО «Татмедиа», рассказал о принципе работы по системе «Без бергә». Он отметил, что финансовая работа ведется стабильно и выразил благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову за поддержку.

Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил 2024 год Годом личностей, поэтому в завершении форума прозвучало несколько докладов на эту тему.