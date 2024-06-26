Завод «Элекон» в Казани выплатил дивиденды на 2,5 млрд рублей

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Республика
26 июня 2024  10:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский завод «Элекон», специализирующийся на разработке и производстве электрических соединителей и специальных электроразрывных агрегатов, выплатил почти 2,5 млрд рублей дивидендов по итогам первого квартала 2024 года. Об этом сообщается на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

Размер выплаченных дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 234 рубля 46 копеек. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, - 18 мая 2024 года.

Успешная финансовая ситуация «Элекона» отражает тренды в российской промышленности. Чистая прибыль завода по итогам 2023 года составила 3,2 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Выручка предприятия составила 14,1 млрд рублей, что на 4,5 млрд больше, чем в 2022 году.

«Элекон» разрабатывает и производит свыше 70 типов соединителей, которые применяются в военной, авиационной, космической, ракетной и общепромышленной технике.

Завод продолжает уверенно занимать лидирующие позиции в своей отрасли и вносит значительный вклад в развитие российской промышленности.

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Завод «Элекон» в Казани выплатил дивиденды на 2,5 млрд рублей
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