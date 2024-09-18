Завод в Бугульме выплатит 2,6 млн рублей за разлив жидкости

В Бугульме из-за разлива технической жидкости на прилегающей территории к заводу «Вивид» был нанесен ущерб природе. Как сообщает Минэкологии РТ, инспекторы Юго-Восточного управления ведомства совместно с сотрудниками полиции оперативно выехали на место происшествия после получения информации о загрязнении.

Фото: © Минэкологии РТ

Площадь разлива составила полтысячи квадратных метров. Исследования почвы показали превышение норм хлоридов и сульфатов в 10 раз.

В результате уничтожения плодородного слоя почвы размер ущерба, нанесенного природе, составил 2,65 млн рублей. Предприятие обязано будет возместить ущерб в полном объеме.