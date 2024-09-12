Жаворонков рассказал, как Кировский район в Казани отметит 100-летие

Кировский район Казани готовится отметить в следующем году свой 100-летний юбилей. О том, какие подарки ждут жителей к празднику, рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков в прямом эфире Центра управления регионом.

Уже в начале октября откроется первая очередь нового бульвара на улице Серова. Проект обещает стать настоящим украшением района – зеленая зона гармонично впишется в архитектурный ансамбль с расположенной по соседству мечетью «Ярдэм». По словам Владимира Жаворонкова, на бульваре будет создана комфортная среда для людей с ограниченными возможностями.

Еще один долгожданный объект – новая поликлиника в микрорайоне «Салават Купере». Медучреждение станет самым большим в Казани и позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания в районе.

В программе также различные культурно-массовые мероприятия.