Завтра горожанам предлагают обсудить, каких пространств для семейного отдыха не хватает в Казани

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Город
27 февраля 2024  14:36
Автор:
Эндже Гарафиева

В Национальной библиотеке РТ завтра пройдет дискуссия «Центр семейной жизни: как города Татарстана меняются для детей и родителей». Начало в 19:00.

Организаторы предупреждают о предварительной регистрации.

Эксперты вынесут на обсуждение благоустройство городской среды для развития института семьи. 

В дискуссии примут участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина, руководитель отдела развития жилых территорий института развития городов РТ Гузель Загидуллина, заместитель директора Нацбиблиотеки РТ Табрис Яруллин, директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин, эксперт по соучаствующему проектированию Надежда Снигирева и блогер Алина Гималтдинова.

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