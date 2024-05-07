8 мая, в Казани пройдет финал фестиваля «Студенческая весна» в Татарстане

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Город
7 мая 2024  15:55
Автор:
Елизавета Черкина

Завтра, 8 мая, в Казани в концертном зале «Уникс» состоится торжественная церемония награждения Студенческой весны РТ среди профессиональных образовательных организаций. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила замминистра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

Она отметила, что в этом году было представлено 390 номеров. Участие приняли порядка 1 тыс. человек. Президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов проинформировал, что в этом году получено 440 заявок.

Организатором фестиваля выступает Лига студентов РТ при поддержке министерства по делам молодежи РТ.

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