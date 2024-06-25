26 июня пройдет горячая линия по вопросам недвижимости, приобретенной в браке

Эта тема особенно актуальна в объявленный Год семьи.

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Республика
25 июня 2024  13:53
Автор:
Дмитрий Смирнов

Росреестр по РТ и Роскадастр по РТ совместно организуют консультации для граждан по телефону.
Номер горячей линии – 8 (843) 255-25-71. Она пройдет 26 июня с 10 до 12 часов.  

В ходе горячей линии будут рассмотрены следующие темы, связанные с покупкой и продажей недвижимости в браке:

- Как можно и нельзя распорядиться нажитым в браке имуществом?

- В каких случаях недвижимость входит/не входит в состав общей совместной собственности супругов?

- Нужно ли получать согласие одного из супругов при совершении сделок с недвижимостью и т. д?
Также дозвонившиеся смогут задать и свои вопросы.

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