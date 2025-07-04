Завтра у озера Лебяжье в Казани пройдет волонтерская акция

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Город
4 июля 2025  16:00
Автор:
Елизавета Черкина

5 июля в 10.00 у озера Лебяжье состоится очередное мероприятие проекта «Парковые герои». Добровольцы будут обновлять деревянные кабины для переодевания – обрабатывать их специальной пропиткой. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.  

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться. Рекомендуют надеть рабочую одежду, которую не жалко испачкать. Участие поможет не только облагородить парк, но и получить баллы – самые активные волонтеры в конце лета получат призы.  

Отметим, что ля участия необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.РФ.
 

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