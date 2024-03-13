Завтра в челнинском ИТ-парке пройдет День поставщика

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Республика
13 марта 2024  17:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 14 марта, на одной площадке встретятся малый и средний производственный бизнес. Мероприятие планируют провести в IT-парке Набережных Челнов. 

Встречу организует Министерство экономики Татарстана для расширения рынков сбыта продукции. Инициатива была поддержана АО «Корпорация МСП» и АНО «ИННОКАМ».

День поставщика станет первым в этом году мероприятием в серии встреч крупного бизнеса с малыми производителями республики. В 2023 году встречи охватили строительные, нефтехимические компании, торговые сети, а также резидентов промышленных парков республики. Так, предпринимателям расскажут о закупочных процедурах крупнейших предприятий города: озвучат требования и рассмотрят предложения от потенциальных поставщиков. Для презентации продукции введут формат В2В.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Организаторы сообщают, что вход доступен только участникам, зарегистрировавшимся в срок до 13 марта.

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