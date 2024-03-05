Завтра в Казани откроют новый маршрут «Сухая река – КДК им.Ленина»

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Город
5 марта 2024  11:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 6 марта, в Казани по многочисленным просьбам жителей стартует новый автобус под номером 37а, он будет курсировать от жилого массива Сухая река до дома культуры имени Ленина.

Ранее горожане пользовались №37 автобусом, но из-за того, что протяжённость маршрута большая, он часто стоял в пробках. Путь сократили и появилась модификация маршрута – «а». 

«По новому маршруту располагается значительная часть соцобъектов, которыми пользуются жители поселка. Также он пролегает через остановочные пункты, расположенные у авиационного и моторостроительного заводов», – сообщили в мэрии Казани. 

Конечная остановка «КДК им.Ленина» является важным транспортным узлом города. Через нее проходят автобусные маршруты №№6, 18, 33, 40, 43, 53, 60, 78, 89, трамвайные №1 и №6, а также троллейбусный №13. Кроме того, вблизи остановки расположена станция метро «Авиастроительная».

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