Завтра в Казанском Кремле покажут веселый спектакль о семейной жизни

8 июля, в День семьи, любви и верности, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится необычный спектакль «Семейные заморочки» в жанре клоунады. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Актер Руслан Риманас и его команда в юмористической форме расскажут историю одной семьи – от первого знакомства и свадьбы до появления детей. Четыре клоуна с помощью шуток и веселых сценок покажут, как в семье появляются радость, заботы и смешные ситуации.

Представление начнется в 18:30. Вход свободный для всех желающих.

