Завтра в Казанском Кремле покажут веселый спектакль о семейной жизни

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Город
7 июля 2025  14:03
Автор:
Елизавета Черкина

8 июля, в День семьи, любви и верности, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится необычный спектакль «Семейные заморочки» в жанре клоунады.  Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Актер Руслан Риманас и его команда в юмористической форме расскажут историю одной семьи – от первого знакомства и свадьбы до появления детей. Четыре клоуна с помощью шуток и веселых сценок покажут, как в семье появляются радость, заботы и смешные ситуации.  

Представление начнется в 18:30. Вход свободный для всех желающих. 
 

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