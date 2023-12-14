Заявки на участие в глобальном исламском форуме уже принимаются

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» открыл регистрацию для участников.

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Республика
14 декабря 2023  11:14
Автор:
Дмитрий Смирнов

Он должен состоятся с 14 по 19 мая следующего года. В 2024 году он будет юбилейным. 

В рамках предстоящего форума запланирован ряд мероприятий, в том числе традиционные межправительственные комиссии со странами исламского мира, заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», выставка халяль-индустрии, халяль-ярмарка, фестиваль мусульманской моды.

«Международный экономический форум России и стран ОИС — это площадка для диалога с целью развития сотрудничества в сфере торговых отношений, прямых иностранных инвестиций, обсуждения вопросов исламской финансовой системы», — говорил ранее Раис РТ, заместитель председателя федерального оргкомитета KazanForum Рустам Минниханов.

Напомним, что международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно, начиная с 2009 года. По решению президента РФ Владимира Путина с этого года событие получило федеральный статус.

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