Заявление о прекращении предпринимательской деятельности можно подать в электронном виде

Если предприниматель хочет закрыть бизнес, то решение о прекращении деятельности необходимо оформить соответствующим заявлением по форме Р26001. Затем это заявление надо направить его в регистрирующий орган – межрайонную ИФНС России №18 по Республике Татарстан.

Впрочем, для этого не обязательно лично посещать налоговую. Заявление можно направить в электронном виде через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Подписать документы можно усиленной квалифицированной электронной подписью или при помощи мобильного приложения «Госключ». Более подробную информацию о направлении документов в регистрирующий орган при использовании «Госключа» можно найти по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn77/goskey/.

Если заявление о закрытии бизнеса все-таки предоставлять непосредственно в инспекцию, то потребуется уплатить государственную пошлину в размере 160 рублей. Заявление можно подать и через отделение МФЦ, где нотариальное заверение подлинности подписи заявителя и государственная пошлина не требуются.

Процедура «закрытия» индивидуального предпринимательства после прекращения предпринимательской деятельности необходима для того, чтобы избежать увеличения долга по страховым взносам. Поскольку даже в случае утраты статуса предпринимателя, у физического лица сохраняется обязанность по уплате фиксированных платежей за тот период, в котором он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, согласно п. 5 ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации. Рассчитать сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей можно с помощью калькулятора на сайте ФНС России: nalog.gov.ru/Электронные сервисы/ Калькулятор расчета страховых взносов. Уплатить страховые взносы удобнее через сервис «Уплата налогов и пошлин».