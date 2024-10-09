В Казани реставрируют здание бывшего ветинститута

В Казани начались реставрационные работы в здании бывшего ветеринарного института, расположенном на пересечении улиц Карла Маркса и Жуковского. Объект, имеющий республиканское значение, известен тем, что в 1891-1894 годах здесь учился революционер Н.Э. Бауман.

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В ходе реставрации будет произведен демонтаж конструкций 3 и 4 этажей, которые находятся в аварийном состоянии, с последующим восстановлением в аналогичных размерах и формах. Также планируется восстановление утраченных декоративных элементов фасада и установка архитектурной подсветки для улучшения восприятия здания в вечернее время.

Работы проводятся под авторским и техническим надзором, а также с соблюдением всех строительных норм и правил. История здания восходит к первой половине XIX века, когда был построен одноэтажный дом, который в дальнейшем расширялся и использовался различными учебными учреждениями, включая Казанский ветеринарный институт и Учительский институт. Современный облик здание получило в 1934 году.