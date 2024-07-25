Здание Минобразования РТ в Казани будет включено в реестр ОКН

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Город
25 июля 2024  10:04
Автор:
Эндже Гарафиева

«Дом Каменева-Крупенниковых», где сегодня располагается Министерство образования и науки Республики Татарстан, будет включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом  сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Двухэтажный особняк на улице Кремлевская был построен в XVIII веке и затем реконструирован  в XIX веке. Он связан с именами известных казанских купцов Каменевых и Крупенниковых, которые внесли большой вклад в развитие города.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Автором проекта здания стал выдающийся архитектор Василий Кафтырев, разработавший генеральный план Казани в 1768 году. Фасады дома,  украшенные лепниной, барельефами  и  аттиками, представляют собой  интересный пример  смешения  стилей — от позднего классицизма до модерна.

Несмотря на то, что внутри здание неоднократно перестраивалось, оно сохранило ряд ценных архитектурных элементов, в том числе сводчатые перекрытия и массивные восьмигранные столпы.

Теперь «Дом Каменева-Крупенниковых» будет находиться под охраной государства как памятник архитектуры.

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