Здание Минобразования РТ в Казани будет включено в реестр ОКН

«Дом Каменева-Крупенниковых», где сегодня располагается Министерство образования и науки Республики Татарстан, будет включен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Двухэтажный особняк на улице Кремлевская был построен в XVIII веке и затем реконструирован в XIX веке. Он связан с именами известных казанских купцов Каменевых и Крупенниковых, которые внесли большой вклад в развитие города.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Автором проекта здания стал выдающийся архитектор Василий Кафтырев, разработавший генеральный план Казани в 1768 году. Фасады дома, украшенные лепниной, барельефами и аттиками, представляют собой интересный пример смешения стилей — от позднего классицизма до модерна.

Несмотря на то, что внутри здание неоднократно перестраивалось, оно сохранило ряд ценных архитектурных элементов, в том числе сводчатые перекрытия и массивные восьмигранные столпы.

Теперь «Дом Каменева-Крупенниковых» будет находиться под охраной государства как памятник архитектуры.