Ждать ли аномальную жару татарстанцам?

Июнь в Татарстане выдался дождливым. Стоит ли жителям РТ опасаться в первую неделю июля большого объема осадков или аномальной жары?

Как отмечают татарстанские метеорологи, в июне в республике выпал объем осадков, вдвое превышающий климатическую норму. Это вызвано тем, что циклон долгое время был заблокирован антициклоном, вызвавшим сильный зной в других регионах страны. Когда 1 июля два фронта столкнулись, в республике разыгралась ветреная погода, кое-где - с настоящими шквалами. Но ни значительных осадков, ни сильного ветра в первую неделю июля не прогнозируется.

Зной в Западной Европе тоже ослабевает, поэтому аномально высоких температур в Татарстане не ждут.

Среднесуточная температура будет чуть выше нормы. Что касается влияния капризов погоды на будущий урожай, то обилие осадков в первый месяц лета позволяет аграриям РТ надеться на высокие показатели.