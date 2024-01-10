Ждать ли потепления к старому Новому году?

Об этом рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

По данным синоптиков, за последние 8 лет (а именно такой промежуток времени считается определяющим в современной метеорологии) январь не удивлял нас страшными морозами и обилием снега. Напротив, нередко случалось так, что Новый год в средней полосе России встречали с оттепелями и вовсе без снега. Такое поведение природы не является аномальным, хотя и к свойственным январю его тоже отнести проблематично.

Нынче предновогодняя погода отметилась ставшими обычными температурными качелями: от близких к нулю днем до 8 - 13 градусов мороза ночью. Выпадали обильные осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем. Так и 31 декабря температура в течение дня повысилась к вечеру до плюс 1 градуса, а в новогоднюю ночь произошел резкий кульбит с понижением к утру до 15 градусов мороза.

Такой быстрый обвал холода произошел под влиянием тыловой части северного циклона, температура даже днем 1 января продолжала понижаться до минус 20 градусов. Так что 2024 год начался со значительного похолодания. Под воздействием поступающего из северных широт арктического воздуха установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 9 - 16 градусов. В ночные часы в республике температура понижается до 20 - 25 мороза, местами до 30, в отдельные ночи в низких местах столбики термометров опускаются до отметки минус 34; максимальная температура днем составляет в основном 15 - 20 градусов мороза.

В четверг, 11 января, сохранится аномально холодная погода. Днем и вечером при прохождении атмосферных фронтов западного циклона местами пройдет умеренный снег, в отдельных районах ожидается метель с порывистым сильным ветром. Минимальная температура воздуха к утру - до 25 - 30, при прояснениях до минус 33.

Преобладающая максимальная температура воздуха днем составит 12 - 17, на востоке республики - до 21 градуса мороза.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу, 12 января, республика будет находиться под влиянием активного западного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью пройдут снегопады, местами сильные, днем небольшой снег. В отдельных районах ожидается метель, ночью и утром с сильным порывистым ветром. Температура немного повысится и составит ночью 17 - 22, днем 12 - 17, на востоке местами 8 - 11 градусов мороза. На дорогах кое-где образуются снежные заносы.

Ориентировочно на территории Татарстана аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха 18 - 24 градуса мороза, что ниже нормы на 9 - 15 градусов, сохранится и в период с 13 по 15 января. Местами будет выпадать небольшой снег, температура преимущественно в значениях ночью до 23 - 28, днем - 16 - 21 градус мороза. Так что и старый Новый год будем встречать с морозцем.

Но согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра, морозы все же возьмут передышку и долгожданное потепление будет происходить волнообразно во второй половине января.