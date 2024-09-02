«Здесь кайфово»: хоккеист Петан рассказал, чем его очаровала Казань

Канадский хоккеист Ник Петан, выступающий за казанский «Ак Барс», поделился своими впечатлениями о России, отметив, что страна превзошла его ожидания.

Фото: © пресс-служба ХК «Ак Барс»

В интервью журналистам он подчеркнул, что Казань чем-то напоминает европейские города: «Не скажу точное название, но это чувствуется – по архитектуре, ритму жизни, людям вокруг. В Америке и Канаде даже обычные дома совсем иные. И все же здесь кайфово», – поделился Петан.

Хоккеист также опроверг стереотип о нелюбезности русских: «Все относятся ко мне здесь очень здорово, у меня с этим проблем никогда не было. Как говорится, миф опровержен».

Петан также посетил Альметьевск и Подмосковье, где «Ак Барс» играл с «Нефтяником» и «Куньлунем». «Классно иметь возможность посмотреть на разные места в вашей стране – это очень познавательно», – добавил он.

Приятные слова от хоккеиста «Ак Барса» могут стать дополнительным аргументом для тех, кто сомневается в гостеприимстве Казани и всей России.