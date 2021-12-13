Аниматор-зебра с Баумана создал петицию, чтобы прохожие были с ним «поласковей»

Аниматоры с Баумана написали петицию с просьбой к прохожим быть «поласковее», в противном случае улица «опустеет». Об этом пишут на сервисе change.org.

«Считаю, что заслужил доброе отношение горожан к себе, ведь в вечно изменяющихся условиях неизменно лишь одно – в любую погоду улыбчивая зебра стоит на своем посту, чтобы поднимать настроение прохожим», – обращается аниматор к читателю.

На данный момент петицию подписали 5 человек. Для сравнения, петиции «о том, что степа лох» и «уволить (придирчивого) преподавателя Панова Всеволода» набрали 6 голосов, а требование уважительного отношения к учителям – 10.

Казанские туристы и жители при этом неоднократно делились в социальных сетях своим недовольством назойливыми аниматорами. Некоторые писали в коммитет по туризму с просьбой освободить от них улицу Баумана.

А экскурсовод Лилия Калимуллина и активистка TatarTell Лейла Лерон-Бахмутова даже проводили акцию против «зебр» и им подобных аниматоров.