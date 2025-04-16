Зеленодолец Семен Николаев удостоен звания Героя России

Уроженец Зеленодольска, заместитель командующего 36-й армией полковник Семен Николаев получил высшую государственную награду за освобождение населенных пунктов на южнодонецком направлении, включая Великую Новоселку. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Во время недавней поездки в зону СВО мы встречались с Семеном, обсуждали дальнейшие планы. Для нас большая честь, что первый зеленодолец удостоен столь высокого звания», – подчеркнул Афанасьев.

Николаев стал 16-м жителем Татарстана, получившим звание Героя России с начала специальной военной операции. В настоящее время полковник продолжает выполнять боевые задачи.