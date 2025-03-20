Зеленодольск планирует внедрить обогреваемые тротуары

В Зеленодольске рассматривают возможность установки проекционных пешеходных переходов и первого в городе тротуара с системой обогрева. Мэр города Михаил Афанасьев поручил рассчитать стоимость этих проектов и включить их в план дорожных работ на 2025 год.

Проекционные пешеходные переходы планируется установить на улицах Карла Маркса и Гоголя. Такие переходы повышают безопасность для пешеходов и водителей, так как они хорошо заметны в темное время суток и при плохой видимости.

— В этом году мы уже оснастим 40 пешеходных переходов дополнительными светильниками, но нужно двигаться дальше. Проекционные переходы — это современное и безопасное решение. Наша главная цель — снижение числа ДТП, — отметил мэр.

Также в планах — оборудование одного из тротуаров системой обогрева. Это позволит избежать образования наледи и снежных заносов зимой, что сделает передвижение пешеходов более комфортным и безопасным.

— Мы должны определить участок с высоким пешеходным трафиком, где это будет наиболее востребовано, — добавил Афанасьев.

Помимо инновационных проектов, в 2025 году в Зеленодольске запланирован ремонт дорожного покрытия на более чем 20 улицах, обновление дорожной разметки и установка 20 новых искусственных неровностей.

Напомним, что с 1 по 30 апреля 2025 года на региональных дорогах Татарстана будут введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Это связано с необходимостью защиты дорожного покрытия в весенний период.