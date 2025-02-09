Зеленодольский центр культуры им. Горького ждет масштабный капремонт за полмиллиарда рублей

Зеленодольский центр культуры, искусства и народного творчества им. Горького ждет масштабное обновление. На капитальный ремонт планируется выделить 500 миллионов рублей из бюджета Республики Татарстан.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, работы, которые проводит ГБУ «Главстрой РТ», должны быть завершены до 1 декабря 2025 года.

Общая площадь объекта, составляющая чуть меньше 6 тысяч квадратных метров, подвергнется значительным изменениям. В рамках капремонта предусмотрена замена дорожек, площадок, ограждений, кровли, окон, дверей, а также систем отопления и вентиляции. Кроме того, планируется ремонт лестниц, перекрытий, стен и перегородок.

Для Зеленодольска этот центр – знаковое место. Он был основан 25 декабря 1971 года и за свою историю стал площадкой для важных событий. В советское время в его стенах проходил всесоюзный семинар дворцов культуры министерства судостроения СССР. Сцена, тогда еще Дворца культуры, принимала таких звезд эстрады, как София Ротару, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Анжелика Варум, Леонид Агутин и многих других. Предстоящий ремонт призван сохранить и модернизировать этот важный культурный объект для будущих поколений.