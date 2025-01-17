Зеленодольску присвоено звание «Город трудовой доблести»

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Республика
17 января 2025  15:05

Фото: пресс-служба «Единой России»

Зеленодольску и еще шести населенным пунктам России присвоено звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Помимо города в Татарстане, почетного звания удостоились Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область - Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

В городах России, получивших звание «Город трудовой доблести», устанавливают памятные стелы с изображением герба. В Зеленодольске, который получил этот почетный статус, в 2025 году тоже будет установлен памятный знак, сообщает ИА «Татар-информ».

В городе организуют публичные слушания - при участии горожан выберут место для установки стелы.

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