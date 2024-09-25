Женщина из Альметьевска получила штраф за фиктивную прописку для получения пособия на Ямале

38-летняя жительница Альметьевска была признана виновной в мошенничестве с выплатами от Социального фонда России. Женщина обманула отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу, получив более 420 тысяч рублей пособий на ребенка, оформив фиктивную прописку.

В июне 2023 года женщина обратилась в отделение СФР по Республике Татарстан с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка. Однако ей отказали, так как доход ее семьи превышал установленный для получения пособия лимит.

Не желая мириться с отказом, женщина решила обмануть систему. Она договорилась со своей знакомой из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа о фиктивной прописке в ее квартире. После этого, зная, что в ЯНАО уровень дохода ее семьи не превышает установленный лимит, она подала заявление о выдаче пособия в отделение СФР по Ямалу.

В итоге отделение СФР по ЯНАО приняло решение о выплате пособий, и с июля по декабрь 2023 года женщина получила более 420 тысяч рублей.

Свою вину женщина признала и возместила ущерб в полном объеме. Суд признал ее виновной по статье 159.2 УК РФ (мошенничество в сфере страхования и иных видов обязательного социального страхования) и назначил наказание в виде штрафа.