 Женщине, попавшей под трамвай у Московского рынка в Казани, оторвало руку
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Женщине, попавшей под трамвай у Московского рынка в Казани, оторвало руку

Происшествие случилось сегодня около 8 утра.

Город
7 декабря 2021  11:37
Автор:
Николай Лукоянов

Женщине, попавшей под трамвай около Московского рынка в Казани, оторвало руку, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Никита Жирнов.

Сегодня в 7:47 со стороны улицы Волгоградской по направлению улицы Восстания машинист трамвая наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате наезда пострадавшей оторвало руку, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Казани трамвай насмерть сбил девочку.

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