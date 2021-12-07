Женщине, попавшей под трамвай у Московского рынка в Казани, оторвало руку

Женщине, попавшей под трамвай около Московского рынка в Казани, оторвало руку, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани подполковник полиции Никита Жирнов.

Сегодня в 7:47 со стороны улицы Волгоградской по направлению улицы Восстания машинист трамвая наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. В результате наезда пострадавшей оторвало руку, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Казани трамвай насмерть сбил девочку.