 Сестрам, убитым в татарстанском поселке Мелекес, было не более 20 лет
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Сестрам, убитым в татарстанском поселке Мелекес, было не более 20 лет

Супруг одной из них расправился с девушками, а позже совершил самоубийство.

Республика
24 января 2022  11:26
Автор:
Николай Лукоянов

Двум двоюродным сестрам, ставшими жертвами супруга одной из них, было по 18 и 20 лет, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, мужчина убил девушек из-за личной неприязни. На одной из них мужчина был женат три дня.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов после свадебных торжеств убил свою жену и ее двоюродную сестру, а позже покончил с собой.

 

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