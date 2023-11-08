«Зиланткон» приоткрыл дверь в сказку

Об особенностях проведения «Зиланткона» в нынешнем году рассказали в ходе пресс-конференции председатель оргкомитета фестиваля Борис Фетисов и кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

В этот раз организаторы сделали ставку на новичков, пригласив их на открытый день фестиваля с особой программой.

- Мы все время ждем, что люди будут включаться в те события, которые происходят у нас на фестивале, - объяснил Борис Фетисов.

Гости могли смастерить что-то, взять в руки меч, попробовать свои силы в различных играх и танцах. Культурная программа «Зиланткона» оказалась обширна и многообразна. На фестивале можно было посетить спектакль «Сфера» от театра «Пророчество в рамках плеч», концерты барда Олега Медведева, групп «Крыс Y Camfrados», «Сны саламандры» и «Оргия праведников». Также гости могли поучаствовать в танцевальных мастер-классах и стать зрителями турнира по артистическому фехтованию.

Подарками для любителей фантастической литературы стали семинар от Дмитрия Скирюка и лекции от Игоря Николаева, а также встречи с писателями Анной Гуровой и Марией Семеновой. Последнюю с уверенностью можно назвать одним из наиболее заметных авторов в жанре славянского фэнтези, в последний раз она бывала на «Зилантконе» в 1996 году.

Вопреки стереотипам, фантастику и фэнтези нельзя назвать исключительно развлекательными жанрами литературы. Многие писатели реализуют в них глубокие идеи, которые трудно было бы подать в реалистичной модели. Константин Асмолов подчеркнул, что сказку и реальность можно совмещать.

- Несколько лекций посвящены тому, как в мире фэнтези продолжают работать законы общественного развития, - пояснил он. - А моя лекция посвящена анализу источников информации. В любой ситуации важно чувствовать приемы спецпропаганды.