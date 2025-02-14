Жилинспекция РТ составила антирейтинг УК по итогам 2024 года

news_top_970_100
Республика
14 февраля 2025  13:17

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан опубликовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам 2024 года. Количество жалоб от жителей достигло рекордных 23,7 тыс., что на 35% больше, чем в предыдущем году. Более трети всех обращений, рассмотренных министерствами и ведомствами республики (88,3 тыс.), пришлось на долю Жилинспекции.  

Лидеры антирейтинга  

1. Учредитель трех УК в Альметьевском районе (ЖЭУ-3, «АЛЬЯНС», «Первый поселок») – 39 постановлений о штрафах на сумму более 2 млн рублей.  
2. Учредитель трех УК в Набережных Челнах («Ремжилстрой», «Электротехников», «Махалля») – 31 постановление, штрафы превысили 1 млн рублей.  
3. Нижнекамская УК «Эйбэт» – 35 протоколов, общая сумма штрафов составила 955 тыс. рублей.  

Другие компании в антирейтинге  

- «Жилье» (Нижнекамск) – 14 протоколов, штрафы на 843 тыс. рублей.  
- «Камстройсервис» (Набережные Челны) – 12 постановлений, штрафы на 495 тыс. рублей.  
- «ЖЭУ 7» (Альметьевск) – 9 постановлений, штрафы на 450 тыс. рублей.  
- «Альметьевск» – 2 постановления, штрафы на 350 тыс. рублей.  
- «АЛСУ» – 13 постановлений, штрафы на 332 тыс. рублей.  
- «АСЦЖ» – 6 постановлений, штрафы на 125 тыс. рублей.  
- УК ЖКХ города Заинска – 6 протоколов, штрафы на 88 тыс. рублей.  

В Жилинспекции отметили, что товарищества собственников жилья (ТСЖ) не включены в антирейтинг из-за более мягкого законодательства. Штрафы для ТСЖ значительно ниже:  
- Для должностных лиц УК максимальный штраф составляет 100 тыс. рублей, для ТСЖ – в 20 раз меньше.  
- Для УК штрафы могут достигать 300 тыс. рублей, для ТСЖ – в 3 раза меньше.  
- УК обязаны получать лицензии, тогда как возглавить ТСЖ может любой активный житель, даже без опыта в ЖКХ.  

news_right_column_240_400
Новости
Жилинспекция РТ составила антирейтинг УК по итогам 2024 года
МФЦ: что нужно знать при получении госуслуг
В Татарстане растет число алкогольных отравлений, включая случаи среди детей
Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поборах и буллинге в казанском лицее
Шахматы - искусство, объединяющее поколения
Раис Татарстана объявил даты Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2025 году
Курсы доллара и евро на 14 февраля
Решат ли школьные дискотеки проблему демографии?
Решат ли школьные дискотеки проблему демографии?