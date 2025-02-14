Жилинспекция РТ составила антирейтинг УК по итогам 2024 года

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан опубликовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам 2024 года. Количество жалоб от жителей достигло рекордных 23,7 тыс., что на 35% больше, чем в предыдущем году. Более трети всех обращений, рассмотренных министерствами и ведомствами республики (88,3 тыс.), пришлось на долю Жилинспекции.

Лидеры антирейтинга

1. Учредитель трех УК в Альметьевском районе (ЖЭУ-3, «АЛЬЯНС», «Первый поселок») – 39 постановлений о штрафах на сумму более 2 млн рублей.

2. Учредитель трех УК в Набережных Челнах («Ремжилстрой», «Электротехников», «Махалля») – 31 постановление, штрафы превысили 1 млн рублей.

3. Нижнекамская УК «Эйбэт» – 35 протоколов, общая сумма штрафов составила 955 тыс. рублей.

Другие компании в антирейтинге

- «Жилье» (Нижнекамск) – 14 протоколов, штрафы на 843 тыс. рублей.

- «Камстройсервис» (Набережные Челны) – 12 постановлений, штрафы на 495 тыс. рублей.

- «ЖЭУ 7» (Альметьевск) – 9 постановлений, штрафы на 450 тыс. рублей.

- «Альметьевск» – 2 постановления, штрафы на 350 тыс. рублей.

- «АЛСУ» – 13 постановлений, штрафы на 332 тыс. рублей.

- «АСЦЖ» – 6 постановлений, штрафы на 125 тыс. рублей.

- УК ЖКХ города Заинска – 6 протоколов, штрафы на 88 тыс. рублей.

В Жилинспекции отметили, что товарищества собственников жилья (ТСЖ) не включены в антирейтинг из-за более мягкого законодательства. Штрафы для ТСЖ значительно ниже:

- Для должностных лиц УК максимальный штраф составляет 100 тыс. рублей, для ТСЖ – в 20 раз меньше.

- Для УК штрафы могут достигать 300 тыс. рублей, для ТСЖ – в 3 раза меньше.

- УК обязаны получать лицензии, тогда как возглавить ТСЖ может любой активный житель, даже без опыта в ЖКХ.