Жилищники в Казани попытались поднять плату за дом в два раза

Управляющая компания «Архитектор» хотела резко увеличить плату за содержание и ремонт общего имущества в новом доме №14А на улице Тази Гиззата. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана. Вместо обычных для Казани 36,98 рублей с квадратного метра они планировали брать 68,29 рублей – почти в два раза больше!

Эта УК заключила договор с застройщиком дома (ООО "СЗ «Тэкоресурс»") и подала документы в Жилинспекцию, чтобы получить право работать в этом доме. В документах был указан именно этот, повышенный тариф.

Когда Жилинспекция спросила, на каком основании тариф такой высокий, директор УК ответил, что обычный городской тариф (36,98 руб.) для них "экономически нецелесообразен" и не позволит нормально обслуживать дом.

Но вот важный момент: Решать, сколько жильцы будут платить за содержание дома, имеют право только сами собственники квартир на общем собрании. Ни управляющая компания, ни застройщик не могут просто так установить цену. Они могут лишь предложить свой вариант, а жильцы – принять его или нет.

Жилинспекция Татарстана разобралась в ситуации и отказала УК "Архитектор" в получении права управлять этим домом. Компания не сможет работать здесь с таким завышенным тарифом.

Совет новоселам: Будьте очень внимательны, когда подписываете договор с управляющей компанией в новостройке. Внимательно читайте каждый пункт, особенно про тарифы и услуги. Радость от новоселья не должна помешать вам разобраться в условиях, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами и высокими платежами.