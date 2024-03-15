Зиля Валеева подчеркнула важность голосования в выборах Президента России

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Республика
15 марта 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что очень важно каждому использовать своё право, указанное Конституцией — проголосовать и «высказаться о том, каким должен быть глава нашего государства». 

У каждого татарстанца, отметила она, была возможность изучить предвыборные кампании кандидатов. Голосование тайное, но через него анализируют интерес населения страны.

Валеева сказала о том, что выборы — ответсвенный и в то же время семейный день. Россию она назвала «огромной семьей», будущее которой определяется в ближайшие три дня.

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