Зима уходит с буйным штормом

И ночные морозы отступили. О последних днях марта рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Вчера к Татарстану подошел активный каспийский циклон с очень низким атмосферным давлением. Он принес штормовое ухудшение погодных условий. С ночи и в течение дня прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега в количестве 15 - 30 мм за сутки, что суммарно составляет около половины месячной нормы. В западных районах временами отмечалась кратковременная метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы северного ветра достигали 18 - 23 м/с. Температура воздуха и ночью, и днем была 1 - 3 градуса тепла. На дорогах в городе и на трассах наблюдались сильная гололедица, снежный накат, снежная каша, местами даже заносы.

Сегодня погода в республике определяется влиянием тыловой части быстро уходящего на восток циклона. Осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега, северо-западный ветер местами порывами до 15 - 20 м/с, в отдельных районах кратковременные метели с ухудшением видимости. Температуры воздуха понизятся: ночью 1 - 6 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.

В пятницу наши районы накроет южный гребень повышенного атмосферного давления - существенных осадков не прогнозируется, ночью ожидается 3 - 8 градусов мороза, днем 1 - 6 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах сохранится гололедица.

С выходных прогнозируется устойчивый переход через ноль градусов.

Кстати, третья декада марта 2023 года оказалась самой теплой за весь ряд регулярных метеорологических наблюдений. Аномальное тепло и дожди привели к быстрому освобождению полей от снега. С 23 по 28 марта повсеместно отмечался сход устойчивого снежного покрова, что было на 12 - 19 дней раньше среднемноголетних сроков.

Нынче из-за больших запасов снега стаивание и сход снежного покрова ожидаются на неделю-другую позже средних сроков.